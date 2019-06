Vlaams Belang en PVDA verontwaardigd dat ze niet uitgenodigd werden door informateurs

Dat informateurs Johan Vande Lanotte (SP.A) en Didier Reynders (MR) geen uitnodiging verstuurd hebben naar PVDA en Vlaams Belang voor een verkennend gesprek, is in het verkeerde keelgat geschoten bij die partijen.

Vande Lanotte en Reynders zijn donderdag, een week nadat ze aangesteld werden als informateurs, verslag gaan uitbrengen bij koning Filip. Die besliste meteen om hun verkennende opdracht met tien dagen te verlengen.

Op de persconferentie achteraf toonden de informateurs zich optimistisch over de richting die de gesprekken uitgaan. Maar ze gaven er ook aan dat overleg met PVDA en Vlaams Belang er niet zal komen omdat met die partijen geen meerderheid te maken is.

“Men vraagt zich af op welke planeet die beide heren eigenlijk leven”, reageert Barbara Pas (Vlaams Belang). “Het Vlaams Belang was de grote winnaar van de voorbije verkiezingen. Bovendien stemden Vlaanderen en Franstalig België politiek zo uiteenlopend dat nu toch wel voor iedereen duidelijk is dat dit land met het huidige institutionele kader niet meer te besturen valt, ten minste als men de resultaten van de stembusuitslag in beide delen van het land wil respecteren. Wat iedereen ziet, hebben de informateurs blijkbaar nog altijd niet begrepen.”

“Het is daarom hoog tijd dat men ook op dat niveau inziet dat het ogenblik van een copernicaanse omwenteling richting een veel grotere zelfstandigheid voor Vlaanderen en Wallonië aangebroken is en dat daarnaar toe wordt gewerkt”, vervolgt Pas. “Zo niet dreigt dit land in totale chaos gestort te worden met alle gevolgen van dien voor de bevolking.”

Wij stellen vast dat het door beide informateurs niet waardig werd bevonden om door hen te worden gehoord.@Barbara_Pas: "Men vraagt zich af op welke planeet deze beide heren eigenlijk leven. @vlbelang was dé grote winnaar v/d voorbije verkiezingen." https://t.co/D186w4BOb7 — Vlaams Belang (@vlbelang) 6 juni 2019

Ook PVDA-voorzitter Peter Mertens is niet te spreken over de beslissing van de informateurs om hem niet uit te nodigen. “Informateurs moeten zich eerst informeren over de standpunten van alle partijen. En dan pas conclusies trekken. En niet andersom. Het lijkt er sterk op dat de traditionele partijen verder een onderonsje willen spelen in de neoliberale pensée unique. Alsof 26 mei er niet was”, schrijft hij op Twitter.