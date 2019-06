Groendiensten overstelpt met werk door ene storm na de andere

Door de opeenvolging van zware stormen in Limburg kunnen de groendiensten het werk niet meer aan. Ze hadden nog altijd de handen vol met de ravage die de storm van 10 maart in onze provincie aanrichtte. Zo bieden heel wat bossen en wandelpaden in Limburg een troosteloze aanblik omdat afgeknakte en omgewaaide bomen nog altijd niet geruimd zijn. Na de storm van dinsdag komt er weeral een pak werk bovenop. In Genk moet zo de bestrijding van de processierups vier weken uitgesteld worden. Nog in Genk hebben de kinderen van een bejaarde man in de Neerzijstraat zijn vakantie in Spanje met twee weken verlengd omdat de storm een ware ravage heeft aangericht in zijn voortuin. Ze vrezen dat de aanblik van de schade hard zou aankomen bij de man op leeftijd.