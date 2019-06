Opglabbeek -

Het Natuurhulpcentrum in Opglabbeek vangt een berberaapje op dat gisterenavond gesignaleerd werd in een boom in Ekeren dicht bij het Antwerpse Sportpaleis. Het aapje had een pamper aan en dat wijst erop dat het diertje wellicht illegaal gehouden werd en zo kon ontsnappen. De medewerkers van het Natuurhulpcentrum verzorgen het kleine aapje nu en zit in quarantaine.