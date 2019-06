Vlaanderens twee populairste soaps raakten dit seizoen opnieuw heel wat maatschappelijke thema’s aan. Dat een zwangerschap niet steeds van een leien dakje loopt, kwam zowel in ‘Thuis’ als in ‘Familie’ prominent aan bod, in de verhaallijnen van Paulien, vertolkt door Tina Maerevoet (35) en Marie, gespeeld door Lien Van de Kelder (36).