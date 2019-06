HASSELTCocaïne is vandaag alomtegenwoordig en het gebruik ervan lijkt de gewoonste zaak van de wereld geworden. Dat is de belangrijkste vaststelling in het Europese Drugsrapport 2019. De Limburgse ziekenhuizen merken het ook: het aantal mensen dat onder invloed van cocaïne op spoed belandde, is de laatste jaren meer dan verdubbeld.