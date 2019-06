Het mysterie van de ongeopende champagnefles na F1-overwinning

Alfa Romeo heeft het mysterie onthuld rond de ongeopende fles champagne die Robert Kubica kreeg na zijn overwinning tijdens de GP van Canada in 2008.

In Hinwil, de thuisbasis van Alfa Romeo Racing, staat een vitrinekast met daarin zevenentwintig flessen champagne. Elke fles is afkomstig van een podium dat het team scoorde in de hoedanigheid van Sauber of BMW Sauber. Het pronkstuk van de collectie is uiteraard het exemplaar van Robert Kubica die Sauber zijn enige overwinning in haar bestaan schonk met de GP van Canada in 2008.

Het bijzondere aan die fles is dat het de enige is die nog niet ontkurkt is. Door de jaren heen is de legende ontstaan dat Kubica na zijn overwinning zo door het dolle heen was dat hij vergat de champagne te ontkurken, dat verhaal werd onder andere ook verteld aan nieuwe personeelsleden.

Nu doorprikt Alfa Romeo die ballon door voor eens en voor altijd duidelijk te maken hoe het komt dat de bewuste fles nog steeds niet ontkurkt is.

“Het is een geweldig Sauber-verhaal, één dat ook de menselijke kant van de F1 laat zien,” aldus het team. “Het is ook niet waar.”

In 2008 spoot Robert Kubica gewoon leeg voor hij ze van het podium in de handen van zijn team gaf, daarna begon het getouwtrek rond het kleinood tussen BMW en Sauber.

“Zowel BMW als Sauber wilden de bijzondere souvenir houden die ze bij Sauber omschrijven als de zoetste champagne die ze ooit geproefd hadden. We hebben erom gesmeekt maar uiteindelijk was het BMW dat de strijd om de fles won en ze staat nu tentoongesteld in hun hoofdkwartier in München.”

Sauber vroeg achteraf een aan de F1 of het mogelijk was om een replica van de fles te krijgen en dat is dus het bewuste exemplaar dat in Hinwil te bewonderen is.

“Op die dag kozen we ervoor om die bijzondere souvenir af te staan aan onze partner. We hebben dat in stijl en met grootmoed gedaan om later nog meer mooie herinneringen te kunnen maken.”

“De trofee hebben we gehouden. Van toen af aan hebben we hem ‘degene waar we hen nog niet hebben aan laten ruiken’ gedoopt.”

Het werd de enige overwinning voor BMW Sauber en op het einde van 2009 beslisten de Duitsers om zich terug te trekken uit de F1.

