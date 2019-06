Geplaagde Marcel Kittel heeft goed nieuws

“When life gives you lemons ... make a baby”, alludeert Marcel Kittel bij zijn aankondiging op Twitter naar de Engelse uitdrukking “When life gives you lemons ... make lemonade” waarmee hij duidt op de zware periode waar hij in zat.

“Ik ben zo blij en trots dat ik je kan vertellen dat Tess en ik ons eerste kind verwachten. Mijn hart barst bijna van alle liefde en opwinding. Het wordt geweldig.”

When life gives you lemons ... make a baby!! ?? I'm so happy and proud to be able to tell you that @tessvonpiekartz and I are expecting our first child. My heart almost bursts from all the love and excitement. ?????? It's going to be great. pic.twitter.com/jjBzL3Oukk