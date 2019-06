Slechts zeven van de 24 professionele voetbalclubs in België maken winst. Het is een van de belangrijkste conclusies uit het rapport dat consultancybureau Deloitte in opdracht van de Pro League voorstelde. De oorzaak volgens de studie? Transfers brachten minder centen in het laatje en de loonkosten gingen de hoogte in. We zetten nog zes andere vaststellingen netjes voor u op een rij.