Vrouw die over gesloten overweg reed: “Iedereen verklaart me zot”

“Ik begrijp zelf niet goed wat me bezield heeft. Ik zie die beelden en vraag me af: Ben ik dat echt? Maar ik ben het wel degelijk.” De 57-jarige vrouw uit Aalst die enkele wegversperringen wegnam om zich daarna met haar Mercedes vast te rijden op de treinsporen, is er nog niet goed van. “Iedereen verklaart me zot. Begrijpelijk. Misschien waren het mijn pillen voor mijn zwak hart die opspeelden.”