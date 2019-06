Chris Froome test zijn Tour-benen in Frankrijk, Geraint Thomas in Zwitserland: “Waar ik precies sta, weet ik niet”

Chris Froome kiest voor een vertrouwde aanpak richting Ronde van Frankrijk. De viervoudig Tour-winnaar wil zijn vorm aanscherpen in het Critérium du Dauphiné, de Franse WorldTour-koers die hij al drie keer won (in 2013, 2015 en 2016).

De Brit is de kopman van Team Ineos in de Dauphiné, die zondag start in Aurillac. Hij krijgt er gezelschap van de Nederlanders Wout Poels en Dylan van Baarle, de Pool Michal Kwiatkowksi, de Italiaan Gianni Moscon, de Wit-Rus Vasil Kirijenka en de Brit Ian Stannard.

Froome heeft een trainingsstage op Tenerife achter de rug. “De Dauphiné is absoluut een goede ronde om de vorm te peilen. Waar ik precies sta, weet ik niet, want ik heb niet veel wedstrijden gereden de laatste tijd. Maar ik wil zeker om de eindzege meedoen”, zegt Froome op de website van zijn team.

Geraint Thomas, ploegmaat van Froome en vorig jaar winnaar van de Dauphiné en de Tour, kiest voor de Ronde van Zwitserland (15-23 juni).

De Tour begint op 6 juli in Brussel.