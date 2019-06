Rolstoeltennisser Joachim Gérard strandt op Roland Garros in kwartfinales

Joachim Gérard (ITF 4) is er donderdag niet in geslaagd zich te plaatsen voor de halve finales van het rolstoeltennis op Roland Garros.

Het toernooi in het rolstoeltennis start met de kwartfinales en onze landgenoot ging er meteen uit op het Parijse gravel. Hij verloor in drie sets van de Brit Gordon Reid (ITF 8), de goudenmedaillewinnaar op de Paralympische Spelen van 2016 in Rio: 3-6, 6-4 en 6-3 na 2 uur en 1 minuut.

De dertigjarige Brabander blijft zo steken op nul zeges in het enkelspel aan de Porte d’Auteuil. In het dubbelspel speelt hij aan de zijde van de Zweed Stefan Olsson in de halve finales tegen de Franse topreekshoofden Stéphane Houdet en Nicolas Peifer. In januari wonnen Gérard en Olsson nog het Australian Open.