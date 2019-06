Leider Laporte wint tumultueuze rit in Ronde van Luxemburg: laatste concurrent voor de zege valt vlak voor de finish

Christophe Laporte (Cofidis) heeft donderdag de eerste, tumultueuze, rit in lijn van de 79e Ronde van Luxemburg, met start in Luxemburg een aankomst na 191,3 kilometer in Hautcharage, gewonnen. De 26-jarige Fransman haalde het in de sprint voor zijn landgenoot Justin Jules, die vlak voor de finish zwaar ten val kwam. Zijn team Wallonie-Bruxelles laat weten dat de Fransman meteen na de crash bij bewustzijn was maar voor onderzoek werd overgebracht naar het ziekenhuis.

De Fransman Adrien Petit werd vierde voor Kenneth Van Rooy. Justin Jules belandde in volle sprint in de nadarafsluiting en kwam in de laatste 10 meter zwaar ten val. De UCI-commissarissen kenden Laporte, na het uitvoerig bekijken van de wedstrijdbeelden, toch de zege toe. Hij pakte zo zijn tweede zege op rij en is steviger leider.

Auw... Wat een gruwelijke crash van Justin Jules in de finale van de @skodatour ... pic.twitter.com/v5YKtFf1Qi — Marijn van den Berge (@Marijnvdberge97) 6 juni 2019

Het waren Loïc Vliegen, de Pool Szymon Rekita, de Spanjaard Raoul Alancon en de Amerikaan Robin Carpenter die, na een zeer onrustig begin van de etappe, voor de eerste echt grote uitval zorgden. De vier muisden er na 30 kilometer vanonder en kregen van het peloton een maximale voorgift van 2:30. Robin Carpenter kwam op alle drie de beklimmingen van de dag als eerste boven en werd dus leider in het bergklassement. Na die laatste helling van de dag na 71 kilometer koers, liet Loïc Vliegen zijn metgezellen rijden. In het peloton werd er plots heel heftig gereageerd en zo slonk de voorsprong van de vroege vluchters zienderogen. Plots ging het blok in de grote groep er weer op en zo mocht het leidende trio opnieuw een voorsprong uitbouwen van 2:30. Carpenter, die dan al zeker was van de paarse trui als leider in het bergklassement, liet zich ook uitzakken.

Szymon Rekita en Roaul Alancon mochten de eerste van twee plaatselijke ronden, van elk 11,2 kilometer in Hautcharage, aanvatten met een voorsprong van een halve minuut op een jagend peloton. Daarin regelden de renners van Cofidis, met leider Christophe Laporte in hun rangen, het tempo. De Italiaan Allessandro Tonelli overbrugde in zijn eentje de kloof naar de twee leiders. En met hun drietjes reden ze op één ronde van het einde net 45 seconden voor de grote groep uit. Op vijf kilometer van de eindmeet was hun liedje uitgezongen en maakte iedereen zich op voor de aangekondigde massasprint. Wallonie-Bruxelles nam in de laatste vier kilometer het heft in handen, tot op één kilometer van het einde ze voorin helemaal wegvielen. Christophe Laporte stevende als eerste de laatste 50 meter in en toen dook Justin Jules in een gat dat er niet was. Gevolg: de renner van Wallonie-Bruxelles kwam zwaar ten val en schoof als tweede over de eindmeet.

“Hoop dat blessures van Jules meevallen”

“Ik heb helemaal niets misdaan”, gaf Christophe Laporte mee na de finish. “Ik was de eerste die aan de sprint begon en kon zo mijn eigen lijn kiezen. Die hield ik ook aan. Ik maakte geen enkele beweging. Ik voelde dat Justin Jules in een gat wilde kruipen dat er niet was. Maar het is natuurlijk zeer jammer dat hij daardoor ten val kwam.”

Toen sijpelde het bericht door dat de UCI-wedstrijdcommissarissen de wedstrijdbeelden gingen bekijken en Laporte dus mogelijk een diskwalificatie boven het hoofd hing. De renner begaf zich ook naar de regiewagen waar de beelden werden bekeken en kwam opgelucht buiten. “Ik ben winnaar. De commissarissen hebben niets verkeerds gezien. Ik heb een cleane sprint afgewerkt. Spijtig dat Justin Jules zo hard gevallen is. Ik hoop dat zijn blessures meevallen”, gaf Christophe Laporte mee.

De geschiedenis van de Ronde van Luxemburg herhaalde zich want net als vorig jaar was Christophe Laporte de snelste in de eerste rit in lijn. “Ik had deze etappe aangevinkt. De ploeg werkte goed om alles netjes bijeen te houden en zo kon ik het afmaken in de sprint. Morgen wacht er ons een zeer lastige finale. Afwachten hoe ik daar ga uitkomen. Ik ben alvast opgelucht dat ik gelijk krijg van de wedstrijdcommissarissen, ook al wist ik dat ik geen enkele fout gemaakt had in de sprint.”

Vrijdag trekken de renners van Steinfort naar Rosport voor een etappe van 168,6 kilometer. Het venijn zit hem daar in de staart met nog twee hellingen in de laatste 16 kilometer.