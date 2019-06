Rode Duivels zijn voltallig op training: Thibaut Courtois is genezen, Eden Hazard laat transferdrukte van zich afglijden

Bondscoach Roberto Martinez kon donderdag een voltallige groep van 28 Rode Duivels verwelkomen op de derde training in aanloop naar de EK-kwalificatiewedstrijden, thuis tegen Kazachstan (zaterdag) en Schotland (dinsdag).

Tijdens een uitgeregende oefensessie op het trainingscomplex in Tubeke stonden 24 veldspelers en 4 doelmannen op het veld. Thibaut Courtois, die woensdag nog binnen bleef met maag- en darmklachten, was opnieuw van de partij. Ook Eden Hazard stond op het veld. Diverse media berichtten donderdagnamiddag nog dat zijn transfer naar Real Madrid nu helemaal in kannen en kruiken zou zijn. Op officiële bevestiging is het voorlopig nog wachten.

Vrijdagnamiddag trainen de Duivels een laatste keer voor de interland van zaterdagavond (om 20u45) in het Koning Boudewijnstadion tegen Kazachstan.

Na zeges in maart thuis tegen Rusland (3-1) en in Cyprus (0-2) staan de Duivels met het maximum van de punten aan de leiding in groep I. Rusland, Kazachstan, Cyprus en Schotland hebben allemaal drie punten, dwergstaat San Marino is puntenloos laatste.