Christian Benteke blijft gewoon bij Crystal Palace maar juicht droomtransfer van Hazard toe: “Ik ben blij voor Eden”

Het voetbalseizoen loopt op zijn laatste benen - voor de Rode Duivels is er na de EK-kwalificatiewedstrijden tegen Kazachstan (zaterdag) en Schotland (dinsdag) een deugddoende vakantie - en dus waren diverse internationals de voorbije weken het onderwerp van transferspeculaties. Ook Christian Benteke werd in verband gebracht met een vertrek bij Crystal Palace. Maar de 28-jarige aanvaller twijfelt niet over zijn toekomst. “Ik heb nog een jaar contract bij Palace en wil gewoon blijven”, was hij donderdag duidelijk tijdens het persmoment van de Rode Duivels.

“Normaal gezien blijf ik gewoon bij Crystal Palace”, begon Benteke, die al enkele mercato’s in verband wordt gebracht met een transfer naar de Chinese Super League. “Dat is mijn intentie. Ik heb nog een contract voor één seizoen en wil dat contract uitdienen. Het was altijd een droom in de Premier League te spelen en die droom wil ik zolang mogelijk vasthouden. China is tot nu toe nooit een optie geweest.”

“Ik ben niet iemand die excuses zal zoeken”, vervolgde Benteke. “Het klopt dat de voorbije twee seizoenen niet zo goed waren. Ik heb mij in het voorbije seizoen in de heenronde geforceerd. Ik was niet honderd procent, maar bleef toch spelen. Dat was frustrerend en uiteindelijk volgde dan ook een operatie aan de knie. De club is in die periode altijd correct met mij geweest. Ik wil ze volgend seizoen terugbetalen. Ik hoop op een goede voorbereiding, vooral fysiek wil ik helemaal klaar zijn. Ik wil mij komend seizoen tonen in de Premier League om zo zeker te zijn van een selectie voor het EK in 2020.”

Die zekerheid heeft de targetspits voorlopig niet. Bondscoach Roberto Martinez liet de 34-voudig Rode Duivel thuis van het WK in Rusland en sindsdien speelde hij geen enkele minuut meer bij de Duivels. “Ik heb geen stress wanneer de bondscoach zijn selectie bekendmaakt”, bleef Benteke zijn kalme zelf. “We zijn allemaal profs. Ik respecteer de beslissing van de coach. Hij weet wat hij aan mij heeft. Ik voel erkenning. Enkele jaren geleden was ik de eerste spits van het team, maar prestaties in clubverband zijn belangrijk en die waren beter bij andere aanvallers. Je kan daar teleurgesteld over zijn, maar het heeft geen zin negatief te zijn. Ik blijf hard werken en heb vertrouwen in mezelf.”

“Eden heeft me altijd gezegd dat Real Madrid zijn droomclub is”

Tot slot werd Benteke gevraagd naar de mogelijke transfer van zijn maatje Eden Hazard. Daarover was Benteke erg open. “Eden en ik kennen elkaar al sinds we jonge jongens zijn. Hij heeft me altijd gezegd dat Real Madrid zijn droomclub is. Zijn keuze is dus al lang gemaakt. Ik ben blij voor hem dat hij dichtbij een overeenkomst staat. Ik hoop dat het zo snel mogelijk helemaal officieel is.”