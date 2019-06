4.319 oproepen voor 1722 na noodweer in Limburg

Tussen dinsdag 4 juni 10.00 uur en donderdag 6 juni 16.00 uur zijn er in totaal 10.498 oproepen binnengekomen op het nummer 1722. Dat meldt de FOD Binnenlandse Zaken donderdag. Limburg spant de kroon met 4.319 oproepen.

Het nummer werd dinsdag geactiveerd om overlast en schade door de aangekondigde stormen en onweders te melden, zodat het noodnummer 112 niet zou overbelast geraken en mensen die in levensgevaar verkeren, niet nodeloos zouden moeten wachten wanneer ze 112 bellen.

In de provincie Limburg kwamen 4.319 oproepen binnen, in Vlaams-Brabant 1.447, in de provincie Antwerpen 512, in Oost-Vlaanderen 270 en in West-Vlaanderen 223. In Brussel werden 76 oproepen genoteerd. In het Franstalige landsgedeelte kreeg de provincie Namen met 2.622 de meeste oproepen binnen, gevolgd door Luik met 428, Henegouwen 291, Waals-Brabant 283 en de provincie Luxemburg bleef het meeste ontij bespaard met slechts 27 oproepen.