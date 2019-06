Een Brit filmde dit onwaarschijnlijke moment, waarop twee buren uit Chatham staan te ruziën op straat. Aanleiding is het hek tussen hun huizen dat werkelijk helemaal in lichterlaaie staat. Geen van beide lijkt echter aanstalten te maken om het te blussen. Dat terwijl de vlammen toch al tot aan hun gevels komen. “Sta daar niet te staan, het is jouw schuld!”, roept de ene, terwijl andere buren toesnellen om te zien wat aan de hand is. Hoe ging dat liedje weer? “We didn’t start the fire...”