ROLAND GARROS. Novak Djokovic en Dominic Thiem plaatsen zich vlot voor halve finales

Novak Djokovic en Dominic Thiem hebben zich donderdag vlot geplaatst voor de halve finales van Roland Garros, het tweede grandslamtoernooi van het seizoen. Bij de vrouwen plaatste Ashleigh Barty zich voor het eerst in haar carrière voor de halve finales van een grandslamtoernooi en zorgde de amper 17-jarige Anisimova voor dé stunt door titelverdedigster Halep naar huis te meppen.

In de kwartfinales aan de Porte d’Auteuil haalde de Oostenrijker Dominic Thiem (ATP 4) het op Court Suzanne Lenglen in drie sets van de Rus Karen Khachanov (ATP 11): 6-2, 6-4 en opnieuw 6-2 na 1 uur en 47 minuten.

Thiem zit voor het vierde jaar op rij bij de laatste vier op het Parijse gravel. In de halve finales neemt hij het eerstdaags op tegen de winnaar van het duel tussen het Servische topreekshoofd Novak Djokovic (ATP 1), die de Duitser Alexander Zverev (ATP 5) eenvoudig klopte in drie sets: 7-5, 6-2 en 6-2.

De 25-jarige Thiem haalde vorig jaar de finale aan de Porte d’Auteuil. Daarin bleek Rafael Nadal met 6-4, 6-3, 6-2 te sterk. Diezelfde Spanjaard klopte hem in 2017 in de halve finales. In 2016 hield Novak Djokovic de Oostenrijker uit de finale, nadat Thiem in de kwartfinales David Goffin had gewipt.

Nadal en Federer treffen elkaar vrijdagmiddag

De halve finale tussen Rafael Nadal en Roger Federer staat vrijdag om 12u50 geprogrammeerd op Court Philippe-Chatrier. Aansluitend volgt de tweede halve finale tussen Novak Djokovic en Dominic Thiem.

Nadal en Federer speelden al 38 keer tegen elkaar. De Spanjaard leidt met 23-15. Hun laatste ontmoeting op gravel dateert van 2013. Toen won Nadal in de finale in Rome met 6-1 en 6-3. Op Roland Garros kwam het al vier keer tot een finale tussen de twee tenoren. Zowel in 2006, 2007, 2008 als 2011 trok de Spanjaard aan het langste eind.

Naast de twee halve finales bij de mannen worden vrijdag ook de halve finales bij de vrouwen gespeeld. Op Court Suzanne-Lenglen neemt de Australische Ashleigh Barty het vanaf 11 uur op tegen de Amerikaanse Amanda Anisimova. Tegelijkertijd start op Court Simonne-Mathieu het duel tussen de Britse Johanna Konta en de Tsjechische Marketa Vondrousova.

Foto: REUTERS

Barty staat voor het eerst in de halve finales

Bij de vrouwen heeft Ashleigh Barty (WTA 8) zich voor het eerst in haar carrière geplaatst voor de halve finales van een grandslamtoernooi. De Australische versloeg de Amerikaanse Madison Keys (WTA 14) na één uur en tien minuten tennis in twee sets (6-3 en 7-5).

Barty treft in de halve finales de zeventienjarige Amerikaanse Amanda Anisimova (WTA 51), die gelijktijdig verrassend de Roemeense favoriete Simona Halep (WTA 3) uitschakelde. In de andere halve eindstrijd in Parijs neemt de Britse Johanna Konta (WTA 26) het op tegen de negentienjarige Tsjechische Marketa Vondrousova (WTA 38).

De 23-jarige Barty haalde begin dit seizoen ook al de kwartfinales op de Australian Open. In de halve finales van een grandslamtoernooi was ze in het enkelspel nog nooit geraakt. In het dubbel verloor de Australische in 2017 de finale op Roland Garros. Barty won dit seizoen al het prestigieuze WTA-toernooi in Miami. Eerder won ze ook al de toernooien in Kuala Lumpur (maart 2017), Nottingham (juni 2018) en Zhuhai (november 2018).

De 24-jarige Keys bereikte vorig jaar de halve eindstrijd in Parijs.