Opa Belle Perez overleden: “Opgeven stond niet in je woordenboek”

Triest nieuws: de opa van Belle Perez (43) is overleden. Dat meldt de zangeres zelf op sociale media.

“Ons lief opaatje is vredig ingeslapen”, schrijft ze bij een foto van haar grootvader en haar zoontje. “Tot je laatste zucht heb je van het leven genoten, zelfs toen oma, je muse, de mooiste bloem uit je tuin zoals je altijd zelf zei, vorig jaar wegviel, heb je je nog sterk gehouden. Opgeven stond niet in je woordenboek. We zijn zo trots op jou, hoe jij je levenswijsheid hebt overgebracht op onze volgende generaties in de familie. Para siempre en nuestro corazón. (Voor altijd in ons hart)” Perez’ opa werd 96 jaar.