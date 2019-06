Frankrijk wil vernietiging van onverkochte kledij verbieden

Toen vorig jaar uitlekte dat luxemerk Burberry voor 31 miljoen euro aan onverkochte goederen vernietigde, lokte dit veel controverse uit. Frankrijk wil dit nu tegengaan door een wet te stemmen die het vernietigen van onverkochte kleding en elektronica verbiedt.

Frankrijk voerde in het verleden al een wet in die supermarkten verbiedt om onverkochte voeding te vernietigen, maar de Franse overheid wil deze nu verder uitbreiden zodat ook kledij, elektronica en andere goederen van vernietiging gevrijwaard kunnen worden.

“Wij kunnen die schandalige verspilling van producten die in perfecte staat verkeren tegengaan”, benadrukt Edouard Philippe, eerste minister van Frankrijk. Elk jaar worden in het land onverkochte goederen ter waarde van 650 miljoen euro weggegooid. De wet moet in juli nog door het parlement worden goedgekeurd en als alles naar plan verloopt zal hij 2021 of 2023 in werking treden. Dat meldt de Britse krant The Telegraph.