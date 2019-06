Greet Minnen (WTA 149) is donderdag uitgeschakeld in de tweede ronde van het ITF-toernooi in het Engelse Surbiton (gras/100.000 dollar). Ze verloor in 1 uur en 12 minuten met 6-4 en 6-2 van het Amerikaanse derde reekshoofd Alison Riske (WTA 62).