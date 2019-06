De zomer van Zwangere Guy: “Ik ben onstuitbaar, een camion”

Genk -

De plaat van het jaar heeft hij al op zak, de festivalzomer gaat hem helemaal incontournable maken. Maar Zwangere Guy (30) wil meer. De wereld, liefst. Tijd om een kijkje te nemen in de zijne, en de Brusselse ket even naar een andere te halen: Genk, waar hij eind juni passeert op zijn veroveringstocht. En stiekem een bijzondere band mee heeft. “Het gaat nu veel te goed om me weer in de miserie te storten.”