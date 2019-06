Virga Jessekoor debuteert in Stadsmus

Hasselt-Centrum

Hasselt - Op zondag 2 juni bracht het Koninklijk Virga Jessekoor een gesmaakt aperitiefconcert in Het Stadsmus. Het was meteen het eerste publieksoptreden van het voormalige Koninklijk Virga Jesse Mannenkoor dat nu ook vrouwelijke koorleden telt en zich daarom tot Koninklijk Virga Jessekoor omdoopte.

In 2017 vierde het Koninklijk Virga Jesse Mannenkoor nog zijn 75-jarig bestaan maar al meerdere jaren was er een uitval van koorleden wegens leeftijd en gezondheidsproblemen aan de gang. “Daarom moest begin dit jaar een belangrijke knoop worden doorgehakt: ermee ophouden of met een gemengd koor verdergaan”, zegt voorzitter Philippe Rotsaert. “Er werd voor het laatste gekozen zodat een doorstart mogelijk werd onder leiding van dirigent Pieter-Jan Gerrits. Alle koorleden waren het hiermee roerend eens om dames in het koor te verwelkomen. Nu telt het Koninklijk Virga Jessekoor naast 13 heren, verdeeld in drie stemmen, ook uit 6 dames, voorlopig allemaal eenstemmig. “

Na een grondige inoefening van het repertoire was het nieuwe koor klaar voor hun eerste optreden en dit met een aperitiefconcert dat meteen voor een volle zaal én buitenterras in Het Stadsmus zorgde. Het programma bestond zowel uit bekende als minder bekende religieuze en profane liederen over thema’s als liefde, verdriet, vaarwel en zelfs sterven. Maar overal blijft de hoop bestaan dat het lied alles ten goede keert. Enkele volksliederen werden overigens door de toehoorders meegezongen. In elk geval was dit concert een schot in de muzikale roos.

“We willen ons koor nog uitbreiden en verwelkomen zowel dames als heren. Wie als koorlid wil aansluiten of meer informatie wenst kan een mail sturen naar philippe.rotsaert@outlook.be”, geeft de voorzitter nog mee.