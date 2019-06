/ Hasselt -

Na het hevige onweer van de afgelopen dagen krijgen we vrijdag opnieuw te maken met een bijzonder weerfenomeen. “Rond 17 uur trekt dan een scherp koufront over Limburg waardoor de temperaturen in amper een half uurtje met liefst 10 graden zullen dalen”, zegt weerman Ruben Weytjens.