Motorclub Hells Angels gaat in beroep tegen verbod in Nederland

Hells Angels Motorcycle Club gaat in hoger beroep tegen de uitspraak van de rechtbank dat de motorclub verboden wordt in Nederland. Dat heeft de advocaat van Hells Angels donderdag laten weten. Volgens hem is er voldoende grond om beroep in te stellen.

De rechtbank in Utrecht verbood eind mei in een civiele procedure de motorclub in Nederland. De Nederlandse tak wordt per direct ontbonden en verboden, de wereldwijde organisatie mag niet meer actief zijn in Nederland. Volgens de rechtbank heeft de motorclub een “geweldscultuur” die “kenmerkend en structureel” is en die de club kan worden aangerekend. “De organisatie Hells Angels is een gevaar voor de openbare orde”, aldus de rechtbank.

Het Openbaar Ministerie in Nederland was de procedure gestart om de club verboden te krijgen. Een eerdere poging, tien jaar geleden, strandde. Hells Angels werd in 1948 in de Verenigde Staten opgericht door vooral oud-militairen. Ongeveer veertig jaar geleden kwam de club officieel naar Nederland.