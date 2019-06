Raadkamer verlengt aanhouding van moordenaar Julie Van Espen

Steve Bakelmans (39), die verdacht wordt van de moord op studente Julie Van Espen (23), is donderdag een tweede maal voor de raadkamer in Antwerpen verschenen. Zijn aanhouding werd opnieuw met een maand verlengd.

Bakelmans was niet zelf aanwezig, maar werd op de zitting vertegenwoordigd door zijn advocaat. Hij vertelde na afloop dat het onderzoek goed vooruitgaat en dat het psychiatrisch onderzoek volop bezig is. Hij had niet om de vrijlating van zijn cliënt gevraagd. “Dat is nu niet aan de orde”, zei meester Paul Van Rompaey.

Julie Van Espen verdween op 4 mei. De studente uit Schilde was thuis met de fiets vertrokken richting Antwerpen, waar ze met vriendinnen had afgesproken, maar kwam daar nooit aan. Er volgde meteen een zoekactie naar het meisje. Een dag later werden bebloede kledij en de fietsmand van Julie teruggevonden in de buurt van het Albertkanaal, waar haar gsm-signaal voor het laatst was opgevangen. Na die vondst werd een moordonderzoek gestart.

Het lichaam van Julie werd op 6 mei in het Albertkanaal in Merksem teruggevonden. Diezelfde dag werd ook Steve Bakelmans gearresteerd. Hij was op camerabeelden in de buurt van het kanaal te zien met haar fietsmand in zijn handen. Hij werd geïdentificeerd nadat er een opsporingsbericht over een “belangrijke getuige” was verspreid. Hij bekende dat hij Julie wilde verkrachten en dat hij haar gedood had, omdat ze zich hevig verzette.

Bakelmans werd al meermaals veroordeeld, onder meer voor verkrachting. Hij was op vrije voeten in afwachting van een tweede verkrachtingszaak die woensdag op het hof van beroep behandeld werd.