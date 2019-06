Femma-dames maken foodwraps na wandeling

Opglabbeek

Opglabbeek - Als creatieve afsluiter van hun ontbijtwandeling kozen de dames van Femma ervoor om foodwraps te maken, een ecologisch, natuurvriendelijk, antibacterieel alternatief voor aluminium- en vershoudfolie.

Om stipt 8 uut vertrok een groepje wandelaars om een uurtje te gaan wandelen in de prachtige natuur van Opglabbeek. Nadien werden ze verwacht in den ichter waar ook de dames die niet mee gewandeld hadden zeer welkom waren en waar de leden van de praktische school weer een fantastisch ontbijt hadden voorzien. Als creatieve activiteit kozen ze dit jaar om foodwraps te maken in leuke gekleurde Afrikaanse stofjes. Mia gaf een zeer goede uitleg en deed nadien ook een demonstratie. Een leuke, gemakkelijke activiteit en ze werken dan ook nog eens mee aan een beter milieu.