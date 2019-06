Tongenaar vrijgesproken voor verkrachting minderjarige stiefdochter

Tongeren -

Een 44-jarige man uit Tongeren, die nu in het Waalse Saint-Nicolas woont, kreeg de vrijspraak voor de jarenlange verkrachting van zijn toen negen jaar oud stiefdochtertje. De man werd eerder wel veroordeeld tot vijf jaar cel maar tekende verzet aan. Donderdagochtend oordeelde de Tongerse rechter dat de man onschuldig is en dat de aanklacht louter een heksenjacht is van zijn ex-vrouw tijdens hun vechtscheiding.