Drama voor Neymar: Braziliaanse superster mist Copa America in eigen land

Brazilië moet het op de aanstaande Copa America stellen zonder Neymar. De ster van de Goddelijke Kanaries moest het veld geblesseerd verlaten tijdens een oefenpartij tegen Qatar en barstte in tranen uit op de bank.

Zorgen voor Braziliaans bondscoach Tite. Zijn team was in het Mané Garrinch in Brasilia met 2-0 te sterk voor Qatar dankzij doelpunten van Richarlison en Gabriel Jesus, maar zag Neymar al vroeg geblesseerd uitvallen. Na een duel leek hij zwaar door zijn rechterenkel te gaan. De speler van PSG probeerde het nog even, maar moest dan toch van het veld.

Foto: AP

In tranen, want de Copa America begint volgende week en wordt in Brazilië gespeeld. Neymar had de voorbije week al last van de knie en werd door een vrouw beschuldigd van seksueel misbruik. De tranen van de aanvaller deden ook denken aan het WK van 2014, toen hij door een blessure het toernooi in zijn eigen land vroegtijdig moest staken.

Foto: REUTERS

Enkele uren na de wedstrijd kwam de Braziliaan ploeg zelf met het noodlottige nieuws: Neymar heeft een ernstige enkelblessure opgelopen, een gescheurd ligament, en mist de Copa America.

Brazilië speelt zondag nog een oefenmatch tegen Honduras en opent de strijd om de Zuid-Amerikaanse titel op 14 juni tegen Bolivië. Daarna wachten Venezuela en Peru in de groepsfase.

Foto: EPA-EFE

Foto: EPA-EFE

Foto: AFP