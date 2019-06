Ster uit ‘Grey’s Anatomy’: “Ik bleef in de reeks, omdat ik voor mijn dochter moest zorgen”

Niet enkel in de televisiereeks zelf kwam er veel tragedie aan te pas, ook achter de schermen van ‘Grey’s Anatomy’ viel heel wat drama te bespeuren. Dat biechtte hoofdrolspeelster Ellen Pompeo op. De sfeer was zelfs zo toxisch dat ze tien jaar lang met de gedachte speelde om ontslag te nemen.

In een videofragment uit Actors on Actors, een Amerikaanse televisiereeks van Variety Studio waarin bekende acteurs elkaar interviewen, heeft Ellen Pompeo (49) openhartig over haar carrière gesproken. De hoofdrolspeelster biechtte op dat ze er meermaals aan dacht om ontslag te nemen.

“Tien jaar lang flirtte ik met de gedachte om uit de televisiereeks te stappen, omdat de sfeer op de filmset er zo toxisch was”, getuigt Ellen Pompeo. “Pas toen ik tijdens het zesde seizoen mijn dochtertje kreeg, volgde er bij mij een mentale ommekeer. Ik vroeg me af waar ik op mijn veertigste een dergelijk loon zou krijgen. Ik moest tenslotte wel voor mijn dochter kunnen zorgen.”

Ellen Pompeo met tegenspeler Patrick Dempsey in de reeks Foto: IMAGEGLOBE

Na tien seizoenen veranderde er volgens de actrice plots erg veel, zowel voor de camera als erachter. Ook Patrick Dempsey, de mannelijke hoofdrolspeler met wie ze in de reeks getrouwd was, verliet toen Grey’s Anatomy. “De studio was ervan overtuigd dat de reeks niet zou overleven zonder een mannelijke hoofdrolspeler”, vertelt de actrice daarover. “Ik wilde absoluut het tegendeel bewijzen. Dat werd mijn nieuwe missie.”

Vorig jaar werd aangekondigd dat Ellen Pompeo haar contract voor meerdere seizoenen verlengd had. Daarmee zal ze naar verluidt tot twintig miljoen dollar per seizoen opstrijken.