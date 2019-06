Nike kiest voor realistische paspoppen en krijgt alle lof

De flagshipstore van Nike in Londen werd zopas grondig gerenoveerd. In de vernieuwde winkel is er nu ook ruimte voor realistische paspoppen. Die keuze leidt tot veel enthousiaste reacties.

Wie de vernieuwde winkel in de Oxford Street bezoekt, zal op de derde verdieping de volledig heringerichte vrouwenafdeling met sportkleding vinden. Daar staan poppen geëtaleerd met een uiteenlopende lichaamsbouw. Van plus-size tot poppen met een beperking.

“Het is zo belangrijk dat het merk aantoont dat dames, ongeacht hun kledingmaat en lichaamsbouw, fit en gezond kunnen zijn”, schrijft een fan als reactie op dit initiatief. “We zijn de voorbije jaren volledig gebrainwasht en dachten dat enkel superslanke vrouwen sportief kunnen zijn.” Iemand anders laat weten dat ze blij is om dit te zien. “Ik wilde dat ik zo’n mannequins kon zien toen ik nog een klein meisje was.”

Het is niet de eerste keer dat het merk aantoont dat het diversiteit omarmt. In 2017 debuteerde het label met een collectie voor dames met een maatje meer. Kledingmaten in die lijn gaan tot maatje 3XL.