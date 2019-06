Peter De Roover blijft Kamerfractieleider voor N-VA

Peter De Roover blijft fractieleider voor N-VA in de Kamer. Dat heeft de N-VA-fractie donderdag beslist tijdens haar eerste fractievergadering.

De Roover was ook in de vorige legislatuur al Kamerfractieleider voor de Vlaams-nationalisten. Hij nam in 2016 de fakkel over van Hendrik Vuye. De N-VA is de eerste fractie die haar fractieleider aanduidt.

“Ik ben zeer erkentelijk en dankbaar dat de nieuwe N-VA-Kamerleden mij het vertrouwen geven en mij unaniem verkozen om fractievoorzitter te blijven in deze legislatuur. Samen met een stevige ploeg blijven wij de Vlaamse bekommernissen dag-aan-dag behartigen in de Kamer”, zegt De Roover in een reactie.