Eerste 3D-zebrapad zweeft boven wegdek in Munsterbilzen

Munsterbilzen is sinds donderdagmiddag een blikvanger rijker, en vooral een veiligere oversteekplaats. Het eerste 3D-zebrapad van Limburg in de Abdijstraat werd zo geschilderd dat het de illusie creëert van een verhoogd pad dat lijkt te zweven, wat de snelheid van de autobestuurders moet afremmen.

Het concept van zebrapaden in drie dimensies werd een aantal jaar geleden in India bedacht en vrij snel ingevoerd in de Scandinavische landen. “Dit is het eerste zebrapad dat AWV op deze manier aanlegt ...