Recordaantal vrijwilligers op Absolutely Free Festival

Genk - Het Absolutely Free Festival aan C-Mine in Genk mag ieder jaar rekenen op de hulp van een groot aantal vrijwilligers. Vorig jaar waren het er al meer dan 150, en deze zomer hoopt het festival - dat nog altijd groeit - op de medewerking van een record van bijna 200 paar helpende handen.

Voorbije zomer kende AFF een fabuleuze editie met meer dan 9.000 muziekliefhebbers. Zo veel waren het er nooit eerder. Maar tegelijk betekent het ook dat er bijzonder veel helpende handen nodig zijn om al die bezoekers twee heerlijke festivaldagen te bezorgen.

Het centrale team achter AFF bestaat uit een 15-tal enthousiaste muziekliefhebbers uit Genk en omgeving. “Die zijn een heel jaar onbezoldigd in de weer om de organisatie van het festival volledig op punt te stellen. Er moeten natuurlijk bands geboekt worden, er gebeuren ontelbaar veel bestellingen van tenten, podia en andere terreinbenodigdheden, er wordt gebrainstormd over de decoratie, en nog veel meer”, leggen Bert en Daan uit die de vrijwilligerswerking runnen. “In de weken voor het festival, dat is nu dus stilaan, breidt die groep stelselmatig uit. Vrijwilligers worden ingeschakeld in de promocampagne rond het festival of gaan met verfborstel of hamer aan de slag in ons decoratieteam. Wanneer we de weken voor, tijdens en na het festival neerstrijken op de terreinen van De Uitdaging aan C-Mine komen daar almaar helpende handen bij. Er worden onder meer kleine én grote tenten gebouwd, tijdens het festival worden onze gezellige togen bemand, en achteraf moet er natuurlijk ook weer afgebroken worden. Ieder jaar opnieuw zijn er vele tientallen die AFF een warm hart toedragen en die vrijwillig bijspringen. Vorig jaar waren er zo meer dan 150 fantastische vrijwilligers aan de slag. Omdat we het festival ook dit jaar inhoudelijk en organisatorisch willen laten groeien, hopen we nu stiekem op nog wat extra handen.”

Zweten en BBQ

“Natuurlijk wordt er tijdens die dagen aardig wat zweet gelaten”, zeggen Daan en Bert. “Maar tegelijk is het vooral heel leuk om samen op een positieve wijze aan dit festival bij te dragen. Je kunt niet geloven welke vriendschappen hier groeien tussen mensen die elkaar amper kennen. We vertellen straffe verhalen, er wordt uitstekend gekookt, steken de BBQ aan, drinken ’s avonds een glas samen,… Vanuit de vrijwilligerswerking vinden we het erg belangrijk dat de helpers veel plezier en voldoening putten uit het festival. Eerlijk is eerlijk: het grote succes van dit festival zijn de vrijwilligers die zich belangeloos inzetten.”



Hoe meehelpen?

Vrijwillige handen zijn nog altijd van harte welkom, knikken Bert en Daan: “We kunnen nog altijd hulp gebruiken tijdens opbouw en afbraak, maar ook tijdens het festival aan de taps, in de catering, bij het begeleiden van bands, tijdens de promocampagne, enz. Ook verenigingen zijn welkom.”

Wie interesse heeft, kan best zo snel mogelijk contact opnemen via vrijwilligers@affmail.be

De definitieve line-up van AFF (op 2 en 3 augustus) wordt binnenkort bekendgemaakt. De eerste bands kun je al ontdekken op www.absolutelyfree.be. De toegang blijft trouwens gratis voor wie drie lege batterijen meebrengt.