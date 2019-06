Vrouw die Neymar beschuldigt van verkrachting: “Toen ik nee zei omdat hij geen condoom bij had, werd hij agressief”

Het zijn niet de leukste weken voor Neymar. De Braziliaan moet de Copa America in eigen land missen door een gescheurd ligament in zijn enkel, wat hem tot tranen bewoog. Daarnaast heeft de Braziliaanse stervoetballer echter ook klacht voor seksueel misbruik aan zijn been. De vrouw die hem beschuldigt, is nu naar buiten gekomen met haar verhaal.

Najila Trindade Mendes de Souza diende vorige week officieel klacht in bij de politie van Sao Paulo. De verkrachting zou op 15 mei zijn gebeurd in het Sofitel Paris Arc de Triomphe-hotel in Parijs, zo meldde de Braziliaanse krant O Globo zaterdag na inzage in het politiedossier. De vrouw zegt dat ze via Instagram in contact was gekomen met Neymar. Zijn assistent zou een vliegticket voor haar hebben gekocht. Na aankomst in Parijs zou ze hebben ingecheckt in het hotel, niet ver van de Arc de Triomphe. Neymar kwam daarna dronken de hotelkamer binnen, zei de vrouw.

Ze praatten en streelden, maar “Neymar werd agressief en had door geweld seks met haar tegen haar wil”, aldus het politiedossier.

“Hij deed gewoon”

De Braziliaanse deed woensdag haar verhaal tegenover TV SBT. Ze zegt dat ze seks wilde met Neymar, maar dat die agressief werd. “We begonnen te kussen en alles leek ok. Maar toen begon hij mij te slaan en pijn te doen. Ik vroeg hem te stoppen en hij zei: ‘sorry, schatje’. Ik vroeg of hij condooms op zak had. Toen hij nee zei, antwoordde ik dat er niets zou gebeuren. Daarna heeft hij mij omgedraaid en de daad gedaan. Tegelijk sloeg hij mij hard op mijn achterste. Het ging heel snel.”

De vrouw wil nu “gewoon gerechtigheid”. “Hij heeft me getraumatiseerd. Ik wil dat hij boet voor wat hij gedaan heeft.” Neymar wordt trouwens ook onderzocht voor het feit dat hij beelden van Najila deelde zonder haar toestemming. “We stuurden berichten via Instagram”, zegt de vrouw. “Hij vroeg of ik naar Parijs wilde komen. Ik wilde wel, maar antwoordde dat ik dat nu niet kon betalen. Hij zou het wel regelen, zei hij, en hij betaalde mijn vlucht en hotelkamer.”

Toen er gevraagd werd wat de precieze aanklacht tegen Neymar is, antwoordde Najila: “een agressieve verkrachting”. Zelf omschreef ze zichzelf als een “normale persoon die werkt en studeert”. “Ik ben een model en studeer voor interieurarchitecte. Ik hou van sport, trainen en dansen, net als het zijn van een dochter en moeder.”

Foto: AFP

Neymar ontkent

De Braziliaanse ster ontkent de feiten, wat hij duidelijk maakte in een filmpje van zeven minuten op sociale media (wat hem dus nu een extra klacht heeft gekost). Daarin noemde hij het opgezet spel en een poging tot afpersing.

“Ik word beschuldigd van verkrachting, een zwaar en sterk woord”, zei Neymar. “Het is triest en heel slecht voor mij. Wie mij kent, weet dat ik nooit zoiets zou doen. Ik ben kwaad, dus heb ik beslist om alle conversaties te delen die ik gehad heb met dat meisje. Dat is intiem, maar het is nodig om te bewijzen dat er niets ergs gebeurd is.”

Neymar denies rape accusations in his latest Instagram video ?? pic.twitter.com/bnBndfTugO — Goal (@goal) 2 juni 2019

Via zijn zaakwaarnemers reageerde Neymar afgelopen zondag ook via een artikel op zijn website. Zij stellen dat hij het slachtoffer is van een afpersingspoging. Ze spreken van “onrechtvaardige beschuldigingen” en zeggen dat ze ontlastend bewijs met de politie zullen delen.

Op sociale media circuleert momenteel ook een video waarin Neymar en Najila zouden te zien zijn. De voetballer zou daarin zeggen: “Nee, nee, nee, sla me niet.” Waarna de vrouw zegt: “Nee? Je gaat me toch slaan? Ga je me niet slaan? Ik ga je slaan en je weet waarom. Omdat jij me gisteren sloeg.”