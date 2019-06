Worden Brad Pitt en Jennifer Aniston weer een koppel? Zijn reactie vertelt genoeg

Veertien jaar. Zolang is het geleden dat actrice Jennifer Aniston en acteur Brad Pitt een koppel vormden. Maar de laatste tijd doen geruchten de ronde dat ze weer heel close zijn met elkaar… Nu heeft Pitt zelf op die roddels gereageerd.

Vorige week vrijdag werd Brad Pitt, die schittert in de nieuwste film van Quentin Tarantino ‘Once Upon A Time in Hollywood’, door een persfotograaf gezien in de straten van Los Angeles. Hij stelde de vraag die momenteel op veel fans hun lippen brandt: “Ben je opnieuw samen met Jennifer”, vroeg hij.

De acteur reageerde. Hij begon te lachen en bracht de woorden “oh my God” uit voor hij in zijn wagen stapte. Hij wenste de man nog een mooie dag toe en reed vervolgens weg. Uit het antwoord valt af te leiden dat de acteur deze vraag meer dan beu is en hij wellicht niet meer op een romantische manier zal samenkomen met zijn ex.

De geruchten rond een eventuele hereniging flakkerden op in februari van dit jaar. Brad Pitt woonde toen het feestje voor de vijftigste verjaardag van Jennifer Aniston bij. Een anonieme bron zei aan Entertainment Tonight dat de beide sterren “heel vriendelijk” met elkaar omgingen. Zowel Pitt als Aniston zijn op dit moment single. Hij scheidde in 2016 van actrice Angelina Jolie. Zij en haar ex-man acteur Justin Theroux gingen in 2018 elk hun eigen weg.