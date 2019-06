Modemerk Kate Spade gaat de ontwerpster op bijzondere manier eren

De zelfmoord van Kate Spade zette exact één jaar geleden de hele wereld in rep en roer. De iconische tassenontwerpster, die enkele jaren geleden haar tassenimperium verkocht om meer tijd vrij te maken voor haar gezin, pleegde na een jarenlange strijd tegen depressies uiteindelijk op vijfendertigjarige leeftijd zelfmoord in haar appartement in New York.

Korte tijd nadien kondigde de Kate Spade Foundation aan dat er ter ere van de legendarische ontwerpster één miljoen dollar gedoneerd zou worden. Dit bedrag werd verspreid onder enkele organisaties die zich bezighielden met mentale gezondheidskwesties in de hoop om zo het aantal tragische zelfmoorden terug te kunnen schroeven.

Ook nu, exact één jaar na de dood van Kate Spade, zal Kate Spade New York opnieuw een bedrag doneren aan een aantal goede doelen. Het gaat concreet om 100.000 dollar, omgerekend zo’n 89.000 euro, dat geschonken zal worden aan een organisatie die zich inzet om zelfmoord bij jongeren en jongvolwassenen te voorkomen.

she was smart, chic, artful, witty, charming, trailblazing, gracious & so much more: kate spade inspired millions of women to stand out in a crowd. we honor the life of our visionary founder & all the joy & beauty she brought into this world. her vision inspires us every day. pic.twitter.com/cfEga26Htt