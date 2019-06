Recordaantal cocaïne in beslag genomen in Europa

De beschikbaarheid van cocaïne is in de voorbije jaren toegenomen. Dat staat in een rapport dat het EU-drugsagentschap (EMCDDA) donderdag in Brussel heeft gepubliceerd. De inbeslagnames van de drug bereiken volgens het verslag recordniveaus.

Uit de meest recente gegevens blijkt dat in Europa jaarlijks meer dan 1 miljoen inbeslagnames van illegale drugs worden gemeld. Cocaïne is het meest gebruikte illegale stimulerende middel in de EU: zo’n 2,6 miljoen jongvolwassenen (15-34 jaar) hebben het afgelopen jaar cocaïne gebruikt. “De uitdagingen waarmee we op het gebied van drugs worden geconfronteerd, blijven toenemen”, zegt directeur van het EMCDDA Alexis Goosdeel. “Zo is er niet alleen een grotere beschikbaarheid van plantaardige drugs zoals cocaïne, we zien ook een evolutie van meer productie van drugs in Europa.”

In 2017 werden in de EU meer dan 104.000 inbeslagnames van cocaïne gemeld, waar het een jaar eerder nog om 98.000 gevallen ging. Cocaïne komt Europa binnen langs verschillende wegen en op verschillende manieren, maar de groei van de handel in grote hoeveelheden waarbij gebruikgemaakt wordt van zeecontainers vormt een grote uitdaging. Er zijn ook aanwijzingen dat het gebruik van sociale media en darknet-marktplaatsen een steeds grotere rol spelen bij kleinere groepen en individuen om zich met drugs bezig te kunnen houden. Cocaïne was ook de illegale drug die in 2017 het meest werd gemeld bij drugsgerelateerde spoedgevallen in ziekenhuizen.