Zware jeep ziet file niet, en rijdt letterlijk over auto, waar niets meer van overblijft

Een 25-jarige bestuurder heeft in Californië, in de Verenigde Staten, een dodelijk veroorzaakt nadat hij aan hoge snelheid op zes auto’s inreed. De man was onder invloed van drugs. Door het ongeluk raakten drie mensen zwaargewond, één vrouw overleefde de klap niet. Een ooggetuige kon het ongeval filmen met zijn dashcam. Ze zagen hem aankomen in de achteruitkijkspiegel, maar konden het ongeval niet verhinderen.