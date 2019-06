Prominente politici afgeperst na bezoekjes aan callgirl: alles gefilmd met verborgen camera’s

Verschillende politici en zakenlui zouden bij een prostitueebezoek stiekem gefilmd zijn en nadien ook mogelijk afgeperst. Een onbekende dreigde ermee de beelden van hun buitenechtelijke avonturen te verspreiden. De callgirl in kwestie stapte zelf naar het gerecht. Volgens haar werden de beelden misbruikt door de man die haar studio renoveerde. Die man staat donderdag met zijn partner in Mechelen terecht voor afpersing.

De opmerkelijke zaak draait rond een 36-jarige callgirl uit Duffel. De alleenstaande moeder diende in 2015 een klacht met burgerlijke partijstelling in bij het gerecht in Mechelen omdat ze volgens haar ...