Schoon volk op boekvoorstelling BV-kapper Jochen Vanhoudt in Antwerpen

Kapper Jochen Vanhoudt stelde woensdag in Antwerpen zijn eerste boek voor. De man bij wie zowel bekende Vlamingen als internationale sterren al in de kappersstoel zaten, beantwoordt in Mijn haar de vragen die hij het meest te horen krijgt in zijn salon. Veel schoon volk zakte af naar het Paleis op de Meir voor deze voorstelling.