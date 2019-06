Echtgenoot van Pippa Middleton springt in de bres voor schoonbroer

James Middleton (32), de broer van Kate Middleton, was jarenlang één van de meest begeerde vrijgezellen aan de overkant van het kanaal. Tegelijkertijd stapelde hij de schandalen en schulden op, waardoor hij door de koninklijke familie gemeden werd als de pest. De rijke echtgenoot van zijn zus Pippa Middleton hielp hem naar verluidt uit de penarie door hem een financiële injectie te geven en hem een job aan te bieden.

Zijn ene zus trouwde met de toekomstige Britse troonopvolger en zijn andere zus sloeg een steenrijke bankier uit een adellijke familie aan de haak. De zusjes Middleton deden het bijlange niet slecht, maar James Middleton (32) was niet dezelfde portie geluk toebedeeld. Nochtans lag er ook voor de jongste telg van de familie een gouden toekomst in het verschiet, want na het huwelijk van Kate met prins William was hij jarenlang een felbegeerde vrijgezel in zijn thuisland.

Schulden en schandalen

Nadien raakte hij echter steeds vaker verzeild in allerhande schandaaltjes. Zo doken er decadente foto’s van hem op in de Britse pers en haalde hij de woede van de Britse koningin op zijn hals toen zijn bedrijf op de proppen kwam met een taart met het portret van prinses Diana op. Zijn cakefirma kwam mede hierdoor in de schulden terecht en jaar na jaar stapelde hij zijn schuldenberg zich verder op.

Schoonbroer to the rescue

Volgens diverse media redde de steenrijke echtgenoot van zijn zus Pippa Middleton hem vervolgens uit de penarie. Zo zou James Matthews zich door middel van een financiële injectie van 110.000 euro ingekocht hebben in het verlieslatende bedrijf van de broer van zijn vrouw en bood hij hem een job aan op Affric Lodge, het Schotse domein van zijn familie, dat door particulieren afgehuurd kan worden voor allerhande evenementen. Zijn functie? Het ontvangen en entertainen van gasten op het prachtige landgoed.

Nieuwe liefde

Ondertussen loopt het voor James Middleton ook op amoureus vlak van een leien dakje. In mei kondigde hij aan dat hij opnieuw de liefde heeft gevonden bij de Française Alizee Thevenet. Dat liet hij weten via een foto op zijn Instagrampagina. Zijn nieuwe vriendin komt al een tijdlang op gepaste tijdstippen over de vloer bij de familie Middleton en werkt als financieel experte.