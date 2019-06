Nieuwste hype op het internet is erg grappig, maar ook heel gevaarlijk: dit is de ‘Vacuum challenge’ . Video: Het Nieuwsblad

Kruip in een vuilniszak - alleen je hoofd mag er nog uitsteken - en laat iemand er vervolgens alle lucht uitzuigen met een stofzuiger. Ziedaar de Vacuum challenge, een nieuwe hype op het internet. Maar je probeert het beter niet, zeggen experts, want het is erg gevaarlijk.

Toegegeven: het is best grappig om zien hoe enthousiast mensen deelnemen aan de Vacuum challenge. Zodra alle lucht uit de vuilniszak gezogen is, hangt de zak strak tegen het lichaam van de persoon die erin zit. En niet zelden valt die dan ook nog eens om, hulpeloos.

Maar de populaire uitdaging is niet zonder gevaar, zeggen experts. Zij waarschuwen voor cerebrale hypoxie, een gebrek aan zuurstof in de hersenen door de nek en andere lichaamsdelen af te klemmen. Die kan dodelijk zijn, want hersenen zijn heel gevoeling aan zuurstofgebrek. Het kan leiden tot geheugenverlies en problemen met de motorische functies van het lichaam.

Daarnaast is er ook het gevaar voor pijnlijke valpartijen. Wie in een vacuüm gezogen zak zit, kan zijn of haar val niet breken met de handen.