Fiscus moet 133 miljoen uitbetalen in briefjes en munten aan vergeetachtige Belgen

210.000 Belgen zijn vorig jaar vergeten om een rekeningnummer op hun belastingaangifte te zetten, terwijl ze recht hadden op teruggave van de fiscus. Om iets aan al die vergeetachtigheid te doen, heeft de FOD Financiën vanaf dit jaar een pop-up venster om zeker het juiste rekeningnummer door te geven als je je belastingen invult.

“Als we geen of geen correct rekeningnummer krijgen, zorgt dat ervoor dat we via de post moeten gaan voor terugbetaling”, zegt Francis Adyns, woordvoerder van de FOD Financiën. “Met alle risico’s van dien.”

Het zorgt ook voor praktische problemen: je moet naar het postkantoor en de uitbetaling gebeurt in briefjes en munten. “Vorig jaar ging het om liefst 133 miljoen euro die we zo moesten uitbetalen. In 2017 was het totale bedrag zelfs 182 miljoen”, zegt Adyns. “Dus alsjeblieft: vergeet niet je rekeningnummer te vermelden.”

Als u uw aangifte via Tax-on-web invult, hebt u nog tijd tot 11 juli om alles in te dienen. Wie het nog op papier doet, moet ten laatste op 28 juni zijn brief in de bus steken van zijn belastingkantoor.