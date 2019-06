Wordt de kruisweg van Eyck gerestaureerd?

Centrum

Genk - Een van de blikvangers tijdens de Openkerkendag in de Genkse Sint-Martinuskerk was de kruisweg van Charles Eyck. De kerkfabriek overweegt deze kruisweg te laten restaureren.

Toen de Genkse Sint-Martinuskerk begin vijftiger jaren heropgebouwd werd kreeg ze tal van eigentijdse kunstwerken zoals de prachtige houten beelden van de Genkse beeldhouwer Raf Mailleux, de apostelbank met vijftig figuren in Portlandsteen van dezelfde kunstenaar, de glasramen van glazenier Ri Coëme en de beiaard met zijn 52 klokken, enkele jaren geleden nog aangevuld met het reusachtige Schumacher-orgel. Binnenkort zullen in de crypte enkele glasramen van het vroegere Clarissenklooster een mooie plek vinden.

Vermeldenswaard is zeker de kruisweg van de hand van Charles Eyck, op steen geschilderd, de enige in ons land van de hand van deze kunstenaar die in 1897 geboren werd in het Nederlands-Limburgse Meerssen. In Nederland zijn er van hem kruiswegen te bewonderen in o.a. Groningen, Schijndel, Maastricht, Enschede en Waalwijk.

Merkwaardig is dat deze kruisweg niet op doek maar op steen geschilderd is. Overigens niet te verwonderen als je weet dat de kunstenaar die opgeleid werd aan de Rijksacademie van Amsterdam zijn loopbaan begon als plateelschilder bij de 'Céramique' in Maasricht.

Eyck heeft zich in zijn werk altijd heftig gekeerd tegen het nazisme en na de onthulling in 1947 van zijn zeer expliciete 'bevrijdingsraam' in Gouda werd hij vereremerkt met de orde van Oranje Nassau.

De kerkfabriek overweegt om deze bijzonder mooie kruisweg te renoveren en goed uit te lichten zodat hij volop de aandacht zal krijgen die hij verdient.