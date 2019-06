NBA. Toronto leidt opnieuw in finale na winst in Oakland tegen Golden State, ondanks 47 punten van Stephen Curry

Toronto Raptors, de eerste Canadese ploeg ooit in de NBA-finale, heeft het thuisvoordeel weer te pakken. Onder leiding van alweer superster Kawhi Leonard (30 punten, 7 rebounds, 6 assists) won Toronto versus een gehandicapt Golden State Warriors on the road: 109-123.

De eerste twee finalewedstrijden werden vorige week in Toronto gespeeld. De Raptors startten uitstekend met een 118-109 zege, Golden State won de tweede partij met 104-109.

De Warriors moesten het in eigen midden doen zonder de geblesseerde toppers Klay Thompson en Kevin Durant. Vedette Stephen Curry schitterde, maar ondanks zijn 47 punten moesten de Warriors de hele tijd achtervolgen. Wat Curry ook probeerde, Toronto had steeds een antwoord klaar. Leonard was weer outstanding, Kyle Lowry was goed voor 23 punten en 9 assists, Marc Gasol scoorde en scherpschutter Danny Green dropte belangrijke driepunters.

In deze best of seven heeft Toronto een 1-2-bonus beet. Vrijdagnacht is de vierde wedstrijd en dan moeten de Warriors opnieuw in eigen huis op zoek gaan naar de gelijkmaker. Indien niet kan Toronto Raptors een eerste NBA-titel voor eigen publiek vieren. Golden State hoopt echter vooral om Klay Thompson of Kevin Durant te recupereren voor die vierde wedstrijd.

Vrijdagavond staan beide ploegen opnieuw tegenover elkaar in de Oracle Arena van de Warriors.