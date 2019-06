Tsjechische tienersensatie wil haar idool Kim Clijsters achterna

Van het kwartetje teen queens dat de tweede week van Roland Garros haalde, blijft alleen ­Marketa Vondrousova (WTA 38) nog overeind. De 19-jarige Tsjechische speelt morgen tegen de Britse Johanna Konta (WTA 26) voor een plek in de finale.

Een complete verrassing mag haar succes niet genoemd worden. In de vijf voorafgaande toernooien had de tienersensatie minstens de kwartfinales gehaald. Daarin klopte ze zelfs twee keer Simona Halep, met als uitschieter een zege op het gravel van Rome.

Vondrousova is de zoveelste in een lange rij Tsjechische talenten. Haar specialiteit zijn dropshots, een slag die in het toptennis aan een welkome return bezig is. “Mijn eerste coach speelde op die ­manier, ik heb dat overgenomen.”

Naast haar landgenote Kvitova was Kim Clijsters een van de idolen van het opgroeiende talent. Met haar puntenbonus van Parijs komt Vondrousova alleszins de top twintig binnen, waarmee ze onder meer Elise Mertens een plek achteruit duwt.