Ruim 679 kilo cocaïne uit Bolivia, verstopt tussen hout, in beslag genomen in België

Meer dan 679 kilogram cocaïne uit Bolivia is in België in beslag genomen bij gezamenlijke operaties van de twee landen. Dat heeft de Boliviaanse politie woensdag bekendgemaakt.

“We hebben kunnen afstemmen met de Belgische politie en een ‘gecontroleerde levering’ kunnen uitvoeren. België was op de hoogte gebracht dat er containers met hout zouden aankomen, waarin cocaïne verborgen was”, verklaarde politiechef Maximiliano Davila tijdens een persconferentie.

Op 30 april kon 289,5 kilogram cocaïne in beslag genomen worden en op 19 mei nog eens 390. In totaal gaat het dus om 679,5 kilogram, aldus Davila. De voorbije dagen vonden huiszoekingen plaats in vijf bedrijven en drie staalfabrieken in Bolivia. Tien mensen werden opgepakt in het kader van het onderzoek.

Het Belgisch federaal parket wilde woensdagavond niet communiceren over de zaak.