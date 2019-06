Kaat krijgt pas twee dagen na exit uit ‘Love island’ haar vrijheid en smartphone terug

Geen eeuwige liefde, laat staan 25.000 euro voor de 25-jarige Kaat Leysen (25) uit Antwerpen. De studente communicatie moest maandagnacht de villa van het datingprogramma Love island als eerste verlaten en kreeg woensdagavond haar vrijheid én haar smartphone terug. “

Wie zei er dat vrouwen onder elkaar per definitie valse loeders zijn? Toen Kaat de villa van Love island op Gran Canaria als eerste moest verlaten, barstten de andere deelneemsters in tranen uit en werd er gekust en geknuffeld dat het een lieve lust was. De studente kreeg zelfs hulp bij het inpakken van haar koffer, al vraagt een mens zich af hoe diep dat tranendal bij de achterblijvers écht was: Love island is en blijft een wedstrijd met aan het einde van de rit 25.000 euro voor het koppel dat overblijft. Afvaller Kaat weigert te geloven dat de emoties bij het afscheid nep waren: “Ik heb elf dagen in die villa gezeten en de sfeer was echt heel goed. De meisjes hielpen elkaar met hun kleren, met hun haar, met cosmetica. Ik had echt met iedereen een goede band. Over dat geld is niet gesproken.”

Een opgekrikt ego heeft Kaat aan Love island niet overgehouden. Geen enkele mannelijke vrijgezel bleek op haar te vallen. “Het was vrij snel duidelijk dat niemand van de mannen in mij hun type zagen. Ook innerlijk niet. Jammer natuurlijk en inderdaad, niet goed voor je ego. Maar ik kan het die mannen moeilijk kwalijk nemen, mensen hebben nu eenmaal voorkeuren. Ik heb dat vrij snel van me afgezet en geprobeerd er het beste van te maken”. Elf dagen zat Kaat in een villa vol camera’s, zonder haar telefoon, zonder internet, zonder televisie, zonder kranten, magazines of boeken. Dan moet de totale verveling toch om de hoek loeren? “Het is wennen. (lacht) Je kunt hooguit een liedje zingen, een race houden in het zwembad, een wedstrijdje dieren nadoen houden. Maar net daardoor ben je heel erg op de andere bewoners aangewezen. Je moét wel met elkaar praten, waardoor je op korte tijd echt een heel sterke band krijgt. Weet je wanneer ik me verveeld heb? De week voor ik naar de villa kon. Ik zat al op Gran Canaria, maar in een hotel, ook zonder telefoon en internet. Mooi hotel met een spa en een fitness, daar niet van, maar de andere kandidaten kreeg je niet te zien. Daarom was de ontlading zo groot toen we met z’n tienen in de villa belandden.”

Maandagnacht verliet Kaat de villa, dinsdagochtend vloog ze terug. Pas woensdagavond, na de uitzending van Love island waarin haar exit te zien was, kreeg ze haar vrijheid en haar smartphone terug. Kaat werd door de makers van het programma voorbereid op de mogelijke bekendheid die haar nu te beurt zal vallen. Om nog maar te zwijgen van de reacties op sociale media. Die waren niet altijd even netjes; niemand wordt graag een “bitch” genoemd met als uitleg “niemand wou Kaat door haar uiterlijk en nu zien ze uw persoonlijkheid en lopen ze ook weg”. Kaat zegt dat ze die reacties niet gaat opzoeken: “Die reacties komen van mensen die mij niet kennen; er gebeurt op Love island veel meer dan wat je op tv te zien krijgt. Of ik gebruik ga maken van de psycholoog? Dat weet ik nog niet, maar ik ben blij dat de mogelijkheid er is. Eerst ga ik een paar kranten lezen. En me dan voorbereiden op mijn herexamens”.