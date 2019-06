Aanranding in ‘Thuis’ wordt weggelachen door personages

In de Eén-soap ‘Thuis’ beroert de ongewenste kus van Tom voor Nancy de gemoederen. Het ene personage vindt het niet kunnen, de ander lacht het weg. In deze #MeToo-tijden is dat laatste opmerkelijk. “Een afspiegeling van de reacties die we in de realiteit zien”, zegt producer Hans Roggen.

Wat doet Tom nu? De Thuis-kijkers zaten vorige week woensdag verbijsterd toe te kijken toen het personage uit de soap dronken Nancy vol op de mond kuste, tegen haar wil. En intussen is ook het hele Thuis-dorp op de hoogte.

Terwijl Marianne het not done vindt en excuses van haar zoon eist voor Nancy, gieren zus Ann en ex Judith het uit: “Ik kon mijn lach niet inhouden toen mama dat verhaal vertelde. Je had haar gezicht moeten zien. Dat is niet om mee te lachen, Ann!” - “Ik kan dat niet geloven, en dan nog uitgerekend Nancy!” “Ja, Tommyboy moet serieus hopeloos geweest zijn.”

Judith en Ann lachen zich een breuk bij de escapades van Tom. Foto: VRT

Dat er in de populairste soap van Vlaanderen lacherig wordt gedaan over ongewenste intimiteiten, is opmerkelijk. Zeker in deze #MeToo-tijden. “Het klopt dat bepaalde personages nu neerkijken op Tom en hem zelfs uitlachen. Maar wacht nog een paar dagen, het gaat kantelen”, voorspelt producer Hans Roggen. “Op onze Facebookpagina zagen wij ook twee soorten reacties op wat er is gebeurd. Zij die vinden dat dit niet oké is, dat dronken zijn geen excuus is. En zij die het weglachen en zeggen: het is zo erg niet. De reacties van onze personages zijn een weerspiegeling van de realiteit.”

Gedonder op komst

Dat de situatie binnenkort kantelt, lijkt te maken te hebben met de intrede van Isolde Teerlinck, het personage van Francesca Vanthielen. Vanaf 10 juni speelt zij een ervaren advocate die gespecialiseerd is in ‘MeToo’-zaken. Vanthielen zelf liet zich daarvoor inspireren door strafpleiter Christine Mussche, die vooral zedenzaken behandelt en onder meer de slachtoffers in de zaak rond Bart De Pauw bijstaat. De kans is dus groot dat er voor Tom gedonder zit aan te komen.