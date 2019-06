Onweer is weg, maar kans op buien blijft

De onweerszone die in de nacht van woensdag op donderdag over het land trok, heeft de regio intussen via het noorden verlaten. In de plaats komt wisselvallig weer met in de namiddag kans op een bui. Ook de komende dagen is een mogelijke bui nooit ver weg. Dat meldt het KMI.

Donderdag krijgen we dus een afwisseling van opklaringen en wolken. In de loop van de namiddag kunnen er een paar lokale buien vallen in het binnenland. De maxima schommelen van 15 graden in de Hoge Venen tot 19 graden in de Kempen. Donderdagavond blijft er een kans op een paar plaatselijke buien. Tijdens de nacht zou het droog blijven met brede opklaringen, maar stilaan zouden er hoge wolkenvelden verschijnen vanaf het zuidwesten. We halen minima van 7 tot 12 graden.

Vrijdag start met (brede) opklaringen. Vanaf de Franse grens zal de bewolking wel toenemen, gevolgd door regen. De maxima schommelen tussen 20 en 24 graden.

Het weekend zou starten met brede opklaringen, maar in de loop van zaterdag wordt wisselend bewolkt weer verwacht met kans op enkele lichte buien. Met maxima rond 17 of 18 graden in het centrum wordt het vrij koel voor de tijd van het jaar. Ook zondag wordt het vermoedelijk gedeeltelijk tot zwaarbewolkt met kans op enkele lokale buien. Een weerbeeld dat zich waarschijnlijk ook begin volgende week zal voortzetten.